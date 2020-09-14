Koronavirüsten ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı: Ben geç kaldım, siz kalmayın

Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan Çorum PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve iki çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada 12 günlük tedavisinin ardından da entübeye alındı. 5 gün entübede kalan Ünal, 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi.

AA Çorum'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PTT emeklisi Yaşar Ünal.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜ ÇEKİP UYARMIŞ

Koronavirüse yenik düşen Ünal'ın ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları covid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti.

Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

OYNAT 00:36 Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden adamdan yürek yakan son mesaj: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Çorum'da koronavirüse yakalanan PTT emeklisi 62 yaşındaki Yaşar Ünal, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara 'Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın' diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda “Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

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‘KURALLARA DİKKAT EDERDİ’

Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal, "Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş" dedi.

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‘BU HALDEYKEN BİLE İNSANLARI UYARMIŞ’

Babasının videoda herkese çağrıda bulunup teşekkür ettiğine dikkat çeken Muharrem Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz" diye konuştu.

OYNAT 01:00 Yoğun bakım servisinde hayata tutunan koronavirüs hastaları görüntülendi Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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‘CENAZEYE KİMSE GELMESİN’

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da kaydeden Muharrem Ünal, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim.

Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerinde bulundu.

OYNAT 00:58 Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı ABD'nin New York bölgesinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinin koronavirüs tedavisi gören hastalarla dolduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde yoğun bakım ünitesinin girişine yataklar koyulduğu görüldü. Aynı bölgede daha önce de morglarda yer kalmadığı gerekçesiyle ölen vatandaşların mobil morglara koyulduğu görülmüştü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Fransa'da 79 yaşındaki koronavirüs hastasının kaderine terk edildiği anlar Avrupa'da hızla ilerleyen koronavirüs salgını Fransa'nın sağlık sistemini felç etti. Başta Paris olmak üzere pek çok bölgedeki hastanelerde boş yer bulmak imkansız hale gelirken, hastaların sevk edildiği çevre eyaletler de doldu. 79 yaşındaki bir koronavirüs hastasını Strasburg'a yoğun bakımda tedavi görmesi için sevk etmek isteyen bir hemşirenin çaresiz anları kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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