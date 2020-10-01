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Koronavirüs Çorumda maske takmayan vatandaş ceza yiyince polise beddua etti
TÜRKİYE

Çorum'da maske takmayan vatandaş ceza yiyince polise beddua etti

Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Özellikle son haftalarda salgın yayılıyor ve vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaşıyor. Bu durumun önüne geçmek için denetimler artırıldı ancak bazı vatandaşların duyarsızlığı 'pes' dedirtiyor. Çorum'da denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı. Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çorum'da maske takmayan vatandaş ceza yiyince polise beddua etti.
Çorum'da maske takmayan vatandaş ceza yiyince polise beddua etti.

Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polisler maske takmayan Alp Ü.'yü durdurdu. Hastanede fizik tedaviden çıktığını söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı.

Alp Ü., kimlik isteyen polislere "Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorum” dedi. Alp Ü., polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine “Başka zaman gideriz” yanıtı verdi.

Maske takmayan vatandaştan polise tepki: Senin ismini öğreneceğim ben
GÜNDEM
Maske takmayan vatandaştan polise tepki: Senin ismini öğreneceğim ben

Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü. Polislere, "Hastayım, neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zaman” diye çıkıştı.

Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı
KORONAVİRÜS
Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

"Zehir mi saçıyoruz" dedi


Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.’ye 392 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden Alp Ü., maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polislere, “Zehir mi saçıyoruz” yanıtı verdi.

Hem maske takmadı hem de polisi tehdit etti
OYNAT 00:44
Hem maske takmadı hem de polisi tehdit etti
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.


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