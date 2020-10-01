Çorum'da maske takmayan vatandaş ceza yiyince polise beddua etti Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Özellikle son haftalarda salgın yayılıyor ve vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaşıyor. Bu durumun önüne geçmek için denetimler artırıldı ancak bazı vatandaşların duyarsızlığı 'pes' dedirtiyor. Çorum'da denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı. Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" dedi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 15:08 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 15:28 DHA