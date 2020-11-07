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Koronavirüs Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda koronavirüse rastlandı
TÜRKİYE

Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda Kovid-19'a rastlandı

Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda koronavirüse rastlandı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs
Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.

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Açıklamada, vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip koronavirüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı ifade edildi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı açıklanmıştı.

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Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini bildirmişti.

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı kaydedilmişti.

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