Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz' ifadelerini kullandı.