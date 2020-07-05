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Koronavirüs Dayanışmada bir milyona doğru Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor
TÜRKİYE

Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

Kovid-19 döneminde sosyal dayanışmayı artırmak için başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasında bağış sayısı bir milyon sınırına dayanırken bağış miktarı da 2 milyar 105 milyon TL’yi aştı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ta 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya her kesimden destek yağdı. Kampanyada 30 Haziran itibariyle toplam bağış sayısı 917 bin 253’ü buldu.

EN YÜKSEK DESTEK MERKEZ BANKASI’NDAN

  • Kampanyaya en yüklüğü desteği Merkez Bankası verdi. Merkez Bankası 100 milyon lira bağışla kampanyanın liderliğini elinde bulunduruyor. Merkez Bankasını Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası izledi. Mobil operatörler de kampanyada elini taşın altına koydu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un kampanyaya katkısı 93 milyon TL’yi aştı. AK Parti milletvekilleri de kampanya çerçevesinde 7 milyon 325 bin Türk Lirası bağışladı. Sivil toplumda rekor 20 milyon TL ile TİSK Mikrocerrahi Vakfı’nın oldu. Kampanyaya spor dünyası da büyük ilgi gösterdi. Başakşehir 2 milyon TL, ünlü teknik adam Şenol Güneş de kampanyaya 1 milyon TL ile dahil oldu. Kampanyaya milyonlarca vatandaş da SMS desteğiyle katkı sağladı. SMS’e ilişkin 3 Haziran verilerine göre SMS karşılığında 66 milyon 164 bin 310 TL toplandı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı
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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz' ifadelerini kullandı.
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