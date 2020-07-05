Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ne kadar bağış yapıldı? Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor Kovid-19 döneminde sosyal dayanışmayı artırmak için başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasında bağış sayısı bir milyon sınırına dayanırken bağış miktarı da 2 milyar 105 milyon TL’yi aştı.

Fazlı Şahan 05 Temmuz 2020, 03:02 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2020, 06:41 Yeni Şafak