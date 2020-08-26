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Koronavirüs Denizlide şoke eden görüntü Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
TÜRKİYE

Denizli'de şoke eden görüntü: Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

Koronavirüs salgını etkileri hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Salgının bulaş riskini azaltmak için en önemli önlemlerden biri maske takmak olsa da, halk kurallara riayet etmiyor. Son olarak Denizli'den gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Merkezefendi ilçesinde bir sürücü yolda kırmızı ışıkta durduğu sırada iki gencin motosikletlerinin plaka kısmına maske taktıklarını ve bunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin vurdumduymazlığı büyük tepki topladı.

Haber Merkezi İHA
Gençlerin vurdumduymazlığı büyük tepki topladı.
Gençlerin vurdumduymazlığı büyük tepki topladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile trafikte seyir halinde olan Adnan Bozkurt iki gencin motosikletlerinin plakasının kapalı olduğunu fark etti. Bu sırada kırmızı ışıkta durduğu sırada plakaların üzerinde vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında kullandığı maskeleri plakaya taktıklarını fark etti.

Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
KORONAVİRÜS
Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar

"Cezalarını çekmeliler"

Bunun üzerine Bozkurt, cep telefonu ile fotoğraf çekti ve ardından polise ihbarda bulundu. Bozkurt, “Önce yolda dikkatimi çekti trafikte önümde ilerliyorlardı, bende kırmızı ışığı bekledim ardından bir tane fotoğraf çekme imkanım oldu. Biraz daha gençleri izledikten sonra polis ihbarda bulundum. Yüzlerindeki maskeyi çıkarmışlar ve plakalarını kapatmışlardı hem ilginç geldi bana bu durum hem de ilk defa gördüğümden sosyal medya üzerinde paylaşmaya karar verdim. Ben paylaştıktan sonra çok fazla tepki geldi. İnşallah polislerimiz bu gençleri bularak cezalarını yazmıştır” dedi.

İstanbul'da şaşırtan görüntüler: Maskeyi yüzleri hariç her yere taktılar
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi.
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Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk günü Sultangazi'de bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşlar ise maske zorunluluğuna uymadıkları görüldü.
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Maskeyi koluna, çenesine takan ya da cebinde taşıyan vatandaşların maske zorunluluğu ile ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda 'pes' dedirtti.
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Bir vatandaş yanında maske olmasına rağmen kullanmadığını söyledi.
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Maskeyi koluna takan bir başka vatandaş ise, Minibüsteydim koluma taktım. Daraldım biraz. İnince koluma taktım. Gerçekten takmamız lazım dedi.
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İstanbul'da şaşırtan görüntüler: Maskeyi yüzleri hariç her yere taktılar
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da zorunlu maske uygulamasının ilk günü, Sultangazi'de bazı vatandaşların maskeyi koluna, çenesine taktığı ya da cebinde taşıdığı görüldü.


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