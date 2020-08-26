Denizli'de şoke eden görüntü: Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
Koronavirüs salgını etkileri hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Salgının bulaş riskini azaltmak için en önemli önlemlerden biri maske takmak olsa da, halk kurallara riayet etmiyor. Son olarak Denizli'den gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Merkezefendi ilçesinde bir sürücü yolda kırmızı ışıkta durduğu sırada iki gencin motosikletlerinin plaka kısmına maske taktıklarını ve bunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin vurdumduymazlığı büyük tepki topladı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile trafikte seyir halinde olan Adnan Bozkurt iki gencin motosikletlerinin plakasının kapalı olduğunu fark etti. Bu sırada kırmızı ışıkta durduğu sırada plakaların üzerinde vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında kullandığı maskeleri plakaya taktıklarını fark etti.
"Cezalarını çekmeliler"
Bunun üzerine Bozkurt, cep telefonu ile fotoğraf çekti ve ardından polise ihbarda bulundu. Bozkurt, “Önce yolda dikkatimi çekti trafikte önümde ilerliyorlardı, bende kırmızı ışığı bekledim ardından bir tane fotoğraf çekme imkanım oldu. Biraz daha gençleri izledikten sonra polis ihbarda bulundum. Yüzlerindeki maskeyi çıkarmışlar ve plakalarını kapatmışlardı hem ilginç geldi bana bu durum hem de ilk defa gördüğümden sosyal medya üzerinde paylaşmaya karar verdim. Ben paylaştıktan sonra çok fazla tepki geldi. İnşallah polislerimiz bu gençleri bularak cezalarını yazmıştır” dedi.