Destek yağıyor: 83 yaşındaki Selahattin Amca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 50 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nda toplanan bağış 1.7 milyar liraya yaklaştı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nda bugüne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplandı. 7’den 77’ye tüm Türkiye’nin seferber olduğu kampanyaya 15 Nisan itibarıyla yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115’e ulaştı. Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı. Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Bunu 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Türkiye Halk Bankası, 50 milyon lira ile Türkiye Vakıflar Bankası ve 40 milyon lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

BURSLARINI BAĞIŞLADILAR

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yabancı öğrencilerden de anlamlı katkılar geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursundan yararlanan yabancı öğrenciler, “Bu zor günlerde kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’nin yanındayız!” diyerek, burslarını kampanyaya bağışlamaya başladı.