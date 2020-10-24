Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
TÜRKİYE

Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?

Sağlığın başlangıcı olarak bilinen ağız hijyeni koronavirüs salgınıyla birlikte daha da önem kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Alkan, “Dişleri düzenli fırçalamak, ağız gargaraları kullanmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimalini azaltabilir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Doktorlar, diş fırçalamayı günde 2 kere öneriyor.
Doktorlar, diş fırçalamayı günde 2 kere öneriyor.

Evden çıkmadan önce dişleri fırçalamanın yeni tip korona virüsün yayılımını azaltabileceği öne sürüldü.

  • Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, “Kesin yargılara varamasak da bununla ilgili varsayımlarda bulunabiliriz. Daha geniş çaplı araştırmaların yapılması lazım. Bilim insanlarından böyle yayınlar çıkmaya başladı ama kesinlik için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Ağız hijyeni genel sağlığın başlangıcıdır. Ağızdaki bakteriler sadece ağzı boşluğuyla sınırlı kalmaz ve bütün vücudumuza yayılır. Biz koronavirüsün de ağızdaki damlacıklar yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dişleri düzenli fırçalamak, antibakteriyel, antiviral, anti mikrobiyal ağız gargaraları kullanmak, dişlerimizi, ağzımızı temiz tutmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimali azalabilir” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da koronavirüs şoku: İki futbolcun testi pozitif çıktı
SPOR
Kasımpaşa'da koronavirüs şoku: İki futbolcun testi pozitif çıktı

GARGARALAR 8 SAAT ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diş fırçalamayı günde 2 kere önerdiklerini ancak sıklığının artırılabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Alkan, “Gargaranın günde en az 1 sefer, sabah kalktığında evden çıkmadan önce yapılmasını öneriyoruz. Diş fırçalamanın etkisi yaklaşık 2-3 saat sürer ama özellikle klorheksidin içeren gargaraların 8 saate kadar antimikrobiyal etkisini sürdürdüğü biliniyor” dedi.

DİŞ MACUNU İÇERİĞİNE DİKKAT

Herhangi bir sağlık problemi olmayanların antibakteriyel özelliği yüksek olan diş macunları tercih edebileceğini ifade eden Alkan, “İçerisinde sodyum sülfat, potasyum nitrat, triklosan, klorheksidin içeren diş macunları ön plana çıkmalı. Diş eti hastalıklarını önleyici gibi ibareler içeren diş macunlarında yine antimikrobiyal miktar daha fazla olduğu için onları kullanabilirsiniz” diye konuştu.

  • Dr. Öğr. Üyesi Alkan, ebeveynlere de tavsiyelerde bulunarak, “Ebeveynlerin parmaklarına takılan parmak fırçalar var ve bunlarla çocuklarının dişlerini mutlaka fırçalamalılar. Diş etlerine masaj yapıp oradaki kan dolaşımını artırmalılar. 2 yaşına kadar çocuklara florürlü diş macunu önermiyoruz. Büyüdükçe florür oranı artan diş macunları kullanacaklardır. Çocuklar için ‘dişlerini fırçalamıyor’ ibaresini kabul etmiyoruz” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor

KLORHEKSİDİN KORONAVİRÜS İÇİN ETKİLİ BİR FORMÜL

Ağız gargaralarının diş macunlarından daha uzun süre etkili olduğuna dikkat çeken Alkan, “Klorheksidin gargaralar özellikle bu süreçte çok ön plana çıktı. Çünkü özellikle bu madde için antimikrobiyal kavramı kullanılır. Sadece antibakteriyel değil aynı zamanda antiviraldir ve mantarlara karşı da etkilidir. Bu dönem için kıymetli bir formül diyebiliriz. Klorheksidin emdirilmiş diş ipleri satın alınabilir, ya da bu gargaralara kendi diş iplerinizi batırabilirsiniz. Ağız pastillerinde de bulunabilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un vaka sayısı Türkiye'nin yüzde kırkına ulaştı
KORONAVİRÜS
İstanbul'un vaka sayısı Türkiye'nin yüzde kırkına ulaştı

MİSVAK MİKROP TUTMAYA DAHA ELVERİŞLİ

Ağız hijyeni için kullanılan misvakların çağına göre başarılı olduğunu ancak şimdi etkisini kaybettiğini söyleyen Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

  • “O zamanlar, bu zamanlara göre daha organik gıdalarla besleniliyordu. Beslenme şartları tamamen farklıydı. Günümüzde oldukça şekerli, yumuşak gıdalar tüketiyoruz. Bu yüzden misvak tek başına ağız hijyeni için artık yeterli bir ürün değil. Bunun en önemli nedeni de bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmiş olmasıdır. Misvakı temizlemesi her zaman biraz daha zordur. Organik bir ürün olduğu için de zamanla mikrop tutmaya daha elverişlidir. Yapısından dolayı su emer, bu yüzden günümüzdeki profesyonel diş fırçalarına kıyasla daha zayıf bir ürün olarak karşımıza çıkar.”

Karabük'te koronavirüs izolasyonundaki 1900 kişi denetlendi: İhtiyaçları karşılandı
GÜNDEM
Karabük'te koronavirüs izolasyonundaki 1900 kişi denetlendi: İhtiyaçları karşılandı

VATANDAŞ KARARSIZ AMA AĞIZ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİYOR

Evden çıkmadan önce diş fırçalamanın koronavirüse karşı korumayacağını düşünen Sadık Ataman, “Dişleri fırçalamak bence koronavirüse karşı korumaz. İş sadece diş fırçalamakla bitmiyor. Diğer tedbirleri uygulamadıktan sonra diş fırçalasak da bir şey değişmez. Günde 1 sefer dişlerimi fırçalıyorum. Diş macunu alırken de özellikle dikkat ettiğim bir madde yok” diye konuştu.

Vatandaşlardan Nuriye Demir ise, “Diş fırçalamak ağız içi temizlik olduğu için koruyabilir. Ben de günde 2-3 defa dişlerimi fırçalıyorum. Gargara için tuzlu su tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diş fırçalamanın koronavirüse karşı koruyucu olabileceğini ifade eden Merve Satılmış, “Evden çıkmadan önce dişleri fırçalamak bence koruyabilir. Kişisel temizliğimiz için de dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Gargarayı sadece akşamları kullanıyorum ama günde 2 defa dişlerimi fırçalıyorum” diye konuştu.

Barış Çınar ise, “Misvakı gençliğimde 1 kez kullanmıştım ama diş fırçasından daha etkili olduğunu düşünmüyorum. Diş fırçası ve macunu bence daha sağlıklı. Evden çıkmadan önce diş fırçalamanın bilimsel bir kanıtı varsa doğru olabilir. Diş fırçalamak bizim her türlü sağlığımız için iyi” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: İstanbul ve Doğu Marmara’da iller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: İstanbul ve Doğu Marmara’da iller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz
Abone Ol Google News
Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu ticaretinin yüzde 75'ini yapıyordu.
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.