Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirilerek, 14 günlük karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Salgınla mücadele konusunda Türkiye'de önemli kararların ve tedbirlerin alındığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımız ve personelimiz sayesinde çok şükür, dünyada sağlık konusunda ve koronavirüsle mücadelede model bir ülke olduk" dedi.

  • Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaşlar ve akraba topluluklar ile kendisinden yardım isteyen ülkelerin çoğuna da bugüne kadar destek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, özellikle geçici süreliğine yurt dışına giden vatandaşlar ile yurt dışındaki öğrencilerin bu süreçte ülkeye getirilişlerine dair ilgili kurumların koordinasyonuyla çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. Birçoğu tabii, bugüne kadar karantina süreci dolduğu için evlerine gidebildiler" dedi.

Bu süreçte, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin, Dışişleri Bakanlığının bünyesindeki koordinasyon merkezinin ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezinin vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çağrı merkezimizde sadece koronavirüsle ilgili 90 binden fazla vatandaşımızın çağrısına tek tek cevap verdik. Sadece benim sosyal medya hesaplarımdan 15 bin vatandaşımıza ben ve arkadaşlarımız bir bir dönerek, onları da dinledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, yaşadıkları ülkelerde sağlık hizmetlerinden memnun olmayan ya da hiç sağlık hizmeti alamayan vatandaşların da bulunduğunu ve durumu acil olanlar için ambulans uçakların da gönderildiğini belirterek, "Bu yıl içinde, çoğunluğu son zamanlarda olmak üzere, 33 vatandaşımızı da ambulans uçakla ülkemize getirdik, tedavi ediyoruz." dedi.

"135 ülkeden tıbbi malzeme konusunda talep geldi"

Acil durumlarda, sağlık sistemi yetersiz olan bazı ülke vatandaşlarının tedavisinin de Türkiye'de yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçte gerek koronavirüsle mücadelede, gerekse birçok ülkeye sağladığı tıbbi malzeme ile gerekse tahliyelerde Türkiye, örnek bir ülke oldu. Bugüne kadar 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi ve bu dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazla. Bu, esasen Türkiye'nin bu anlamda ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu, iyi ve güvenilir bir tedarikçi kaynak olduğunu da gösteriyor. Bugüne kadar 80 ülkenin taleplerini kısmen de olsa, tabii tüm taleplerini karşılamak mümkün değil, 80 ülkenin taleplerini karşıladık. Ve bu, dünyada büyük bir ses getirdi. O ülkelerde de gerçekten Türkiye'ye yönelik çok olumlu haberler de çıktı, bizzat havaalanında karşılayan bakanlar oldu. İngiltere'de ve İspanya'da küçük, bir iki kasıtlı haberler çıktı ama, önemli olan o ülkelerdeki yetkililerin bunları yalanlaması ve Türkiye'ye teşekkür etmesiydi."

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı: Havalimanına akın ettiler
KORONAVİRÜS
ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı: Havalimanına akın ettiler

İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Bu gece 00.00'da başlayacak
KORONAVİRÜS
İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Bu gece 00.00'da başlayacak

Sağlık Bakanlığı minibüs şoförleri ve yolcular için rehber yayımladı
EKONOMİ
Sağlık Bakanlığı minibüs şoförleri ve yolcular için rehber yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi iyileşti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi iyileşti
Abone Ol Google News
65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

Pazar günü saat 12.00 - 18.00'da sokağa çıkabilecekler.
Türkiyeden dünyaya örnek operasyon

Türkiye'den dünyaya
örnek operasyon

114 ülkeden 70 bin vatandaşımız ülkeye getirildi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

​ABD Başkanı Trump projenin ismini açıkladı.
Saatler kaldı

Saatler kaldı

İçişleri'nden 15 il için genelge.
Son 75 yılın <br>en sıcak mayısı

Son 75 yılın
en sıcak mayısı

Meteorolojiden ​Bursa için kritik uyarı.
500'ün altına düştü

500'ün altına düştü

Türkiye'nin son 24 saatini açıklandı.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Artık Türkiye'de üretilecek

Artık Türkiye'de üretilecek

​Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi.

Otuz yıl sonra kavuştular

Otuz yıl sonra kavuştular

Burhan Amca, nikah masasına oturdu.
Şimdi hazırlık <br>yapma zamanı

Şimdi hazırlık
yapma zamanı

DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı.
2020 atamaları yapıldı

2020 atamaları yapıldı

İkinci bir emre kadar ilişikleri kesilmeyecek.
Korona pazarı

Korona pazarı

Sosyal mesafe sıfır, adım atacak yer yok.
Git Van'da katledilenleri savun!

Git Van'da katledilenleri savun!

​Emniyet müdüründen HDP vekiline tokat gibi sözler.
Özdil'in eşinden savunma alınacak

Özdil'in eşinden savunma alınacak

​Mahkeme, üzerine kayıtlı olan villadaki kaçak yapıları soracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.