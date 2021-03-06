Koronavirüs Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
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Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandığını açıkladı: Kovid-19 testim pozitif çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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