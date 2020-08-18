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Koronavirüs Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüsten ölen kişiye ilişkin açıklama
TÜRKİYE

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüsten ölen kişiye ilişkin açıklama

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, bazı haber sitelerinde yer alan "hastanede yer olmadığı için evine gönderilen kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada hastaya gerekli tedavilerin uygulandığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde "Hastanede yer olmadığı için evine gönderilen yurttaş koronavirüsten öldü" başlıklı haberler yapıldığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 3 Ağustos'ta kentteki özel bir hastaneye başvurduğu ve burada hastaya Kovid-19PCR testi yapıldığı aktarılan açıklamada, test sonucu negatif çıkmasına rağmen semptomları olmasından dolayı hastaya protokole göre tedaviye başlandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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Gerekli tedaviler yapıldı

"Haberlerde iddia edildiği gibi hasta, yatak sıkıntısından değil yatış endikasyonu olmamasından dolayı gerekli tedavisine başlanarak evde karantinaya alınmıştır. Sonrasında hastada nefes darlığı şikayeti gelişmesi üzerine, hasta 11 Ağustos tarihinde tekrar aynı özel hastaneye başvurmuş ve yatış işlemi yapılmıştır. Durumunun kötüleşmesi üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen hastamız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmiştir."

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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