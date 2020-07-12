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Koronavirüs Diyarbakırda aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi Bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

Diyarbakır haberleri: Aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi, bina karantinaya alındı

Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi: Bina karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aynı aileden 5 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aile üyeleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, oturdukları bina karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri binada çalışma başlattı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi İHA
7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı.
7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı.

Son günlerde koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da bir bina karantinaya alındı. Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 453’üncü sokakta bulunan bir apartmanda ikamet eden 5 kişilik aile, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler
KORONAVİRÜS
14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler

7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı.

32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı

Burada yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan 3’ü çocuk 5 kişi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Korona virüsün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı. Binanın giriş çıkışları polis tarafından kapatıldı.

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Sivas’ta bir köy karantina alındı

Filyasyon ekipleri binada çalışma başlatırken, apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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