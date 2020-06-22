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Koronavirüs Diyarbakırda maske uygulaması Yasağa uymayanlara 900 lira ceza
TÜRKİYE

Diyarbakır’da maske uygulaması: Yasağa uymayanlara 900 lira ceza

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 18 Haziranda yazı gönderen bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bugünden sonra da 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi. Diyarbakır’da da maske uygulaması fiilen başladı. Güvenlik güçleri sokak ve cadde başında denetim gerçekleştirirken resmi araçlarda sosyal mesafe ve maskesiz dolaşma ile ilgili uyarılar yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Maske takmayanlara ceza kesildi.
Maske takmayanlara ceza kesildi.


Türkiye’de yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı.

  • Korona virüs tedbirlerinin başında gelen maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziranda yazı gönderen İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bu günden sonra 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi.

DHA
Yasağa uymayanlara ceza kesildi.

Maske takanlardan Allah razı olsun

Bakanlığın yazının ardından Diyarbakır’da da maske uygulaması fiilen başladı. Güvenlik güçleri sokak ve cadde başında denetim gerçekleştirirken resmi araçlarda sosyal mesafe ve maskesiz dolaşma ile ilgili uyarılar yapıldı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ise vatandaşların büyük bir kısmının maske taktığı görüldü.

İHA
Esnaf uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Halit Atik, maske takmanın zor olmadığını belirterek,

  • "Takanlardan Allah razı olsun, takmayanlara ceza kesilsin. Cezaya karşı değilim kessinler, herkes maskeli dolaşsın. Hastalığı önlemek için herkes taksın. Çok zor bir şey değil, maskeyi takmak, o kadar vak’anın önüne geçmek için takanlardan Allah razı olsun, takmayanlara ceza kessinler" dedi.

Esnaflardan Umut Çetin, maske takmayanlara ceza kesilmesini istedi. Çetin, "Daha önce yapmaları gerekirdi, hastalığı önlemek için şart. Kalabalık ortamlarda iç içe el eleyiz, bir türlü düzen sağlayamıyoruz, insanlarımızda hastalığı yenmek için heves yok. Bu ceza az, biraz daha yükseltsinler para korkusu insanlarda olduğunda takarlar. Burada kimi maskesiz yakalarlarsa yazsınlar gözlerinin yaşına bakmasın. Hepimizin sağlığı için" diye konuştu.

İstanbul'da maske takma zorunluluğunda ilk gün
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü.
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Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.
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YENİ ÇIKAN KANUNU ÇOK BEĞENİYORUM Kartal ve Maltepe'de otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşların bazılarının maske takmadıkları görüldü.
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Yürüyüşe çıkan bir vatandaş Yasak olduğunu biliyorum. Maskemin biraz önce lastiği koptu ve attım. Yürüyüşe çıkmıştım, yanımda da başka maske yok. Yeni çıkan kanunu çok beğeniyorum. ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün
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İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün
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İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün
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İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün
İstanbul'da maske takma zorunluluğunda ilk gün
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.


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