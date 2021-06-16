Koronavirüs Doç Dr Ümit Savaşçı Sputnik V iki hafta içinde uygulamaya girmiş olacak
TÜRKİYE

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Sputnik V iki hafta içinde uygulamaya girmiş olacak

Türkiye'de koronavirüse karşı sürdürülen aşılama çalışmalarında, Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısının da devreye gireceği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacağını belirterek, "Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97" dedi.

Haber Merkezi DHA
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Sputnik V iki hafta içinde uygulamaya girmiş olacak
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Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu.

DHA


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

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"Antikor oluşturma oranı yüzde 97"

Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

  • "Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de Biontech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse."

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Aşıdan sonra ağrı kesici uyarısı

Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağına ilişkin şunları kaydetti:

  • "Bu alerjisi olanlar gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilir. Gebeler gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığı ile yine bu aşılarımızı yaptırabilirler. Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etkisi olmaz; ama çok abartmamak lazım çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir. İlk 3 günde ağrı kesici alınmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabi ki eziyet çekmesinler; alabilirler, miktarı abartılı şekilde almasınlar. Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın."

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