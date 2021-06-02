Doğu ve Orta Karadeniz’deki 8 ilde vakalar düştü bir ilde yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Mayıs 2021 tarihli, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini açıkladı. Haritada, Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Bayburt hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Bölgede aşılama ve beraberindeki tedbirlerle Trabzon, Samsun, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Sinop'ta vakalarda düşüş eğilimi devam etti.
Güncel haritaya göre, Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,73'den 72,92’ye, Samsun’da 97,19’dan 55,60’a, Giresun'da 84,69'dan 64,41’e, Sinop'ta 51,28'den 39,27’ye, Rize'de 119,64'den 83,63’e, Artvin'de 74,93'den 45,43’e, Ordu'da 117,28'den 88,78’e, Gümüşhane’de 163,72’den 162,31’e geriledi.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/SaqW0YJTJ6
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/SaqW0YJTJ6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
Tek artış Bayburt'ta, Gümüşhane zirvede
Haritada, geçen haftaya oranla bölgede vaka sayısı artan tek il Bayburt oldu. Bayburt’ta, son bir haftada yüzde 18,50’lik artışla, 65,93 olan vaka sayısı 78,13’e yükseldi. Haritada, geçen haftaya kıyasla, yüzde eksi 0,86’lık düşüş görülmesine rağmen Gümüşhane, kırımızı kategoride yer alıp, 162,31’lik oranla Türkiye’de vaka sayısı en yüksek il oldu.