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Koronavirüs Doğumuna üç gün kala koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Doğumuna üç gün kala koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya’da yaşayan ve doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir’i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
23 yaşındaki anne, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenik düştü.
23 yaşındaki anne, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenik düştü.

Kızı Nehir Kadı’yı dünyaya getirmeden 3 gün önce koronavirüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı’nın tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildi.

DHA
  • Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı’nın Sağlık Bakanlığı’ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Minik kızı Nehir’i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
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