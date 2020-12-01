Doğumuna üç gün kala koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Minibüsten indirilen yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız?

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten' diyerek polise tepki gösterdi.