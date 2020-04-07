Koronavirüs Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu Allaha güvendim teslim oldum
TÜRKİYE

Samsun haberleri: Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu!

Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu: Allah'a güvendim teslim oldum

Samsun’da 10 gün yoğun bakımda kalan 55 yaşındaki Sinoplu hasta, kronik hastalıklarına rağmen korona virüsünü yendi. Doktorların durumunu çok riskli olarak gördüğü ve birkaç defa umudunu kaybetme noktasına geldiği hasta tedavilere yanıt verip iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. İyileşen Cihan Yılmaz, "Hamdolsun, hiç moralimi bozmadım. Allah’a güvendim. Ona teslim oldum ve sağlık çalışanlarının da o gülüşleri güzel hizmet etmeleri benim moralimi bir kat daha yükseltti" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cihan Yılmaz, alkışlarla taburcu oldu.
Cihan Yılmaz, alkışlarla taburcu oldu.

Sinop’un Ayancık ilçesinden 55 yaşındaki Cihan Yılmaz, İstanbul ziyaretinin ardından döndüğü memleketinde kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede korona virüsüne yakalandığını öğrendi. 10 gün bir devlet hastanesinde tedavi gören Yılmaz’ın kronik hastalıkları da bulunuyordu.

Şikayetleri iyileşmeyince 20 Mart’ta VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Birkaç defa doktorların hayati tehlikeyi atlatamadığını söylediği hasta, ek tedavilerle toparlayarak sağlığına kavuştu. Yılmaz, güler yüzü ve gülüşlerinin kendisine moral olduğunu söylediği sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Tedavi gören Yılmaz’ın kronik hastalıkları da bulunuyordu.

"Birkaç defa umudumuzu kaybetme noktasına geldik"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Cihan Bey yaklaşık 20 gün önce hastanemize geldi. İlk önce solunum yetmezliği tablosuyla yoğun bakıma yatırdık. 10 gün kadar yoğun bakımda ciddi ve yoğun bir tedavi aldıktan sonra genel durumu iyileşip satürasyonu yükselince normal servise aldık. 55 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen ciddi anlamda romaztizmal hastalığı ve hipertansiyonu vardı. O yüzden hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak tedaviye cevap veren ve evine giden şanslı hastalardan oldu. Tedavi süreci içinde birkaç defa neredeyse umudumuzu kaybetme noktasına geldik ancak ona hiç belli etmedik. Çok kötüye gittiği dönemler de oldu. Hep moral verdik, sonra hastamız ek tedavilere cevap vererek toparladı. Çok şükür, bugün kendisini taburcu ediyoruz.”

’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
FOTOĞRAF 9
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Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı.
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Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü.
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Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, Dışarı çıkarsanız size bulaşırım dedi.
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Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.
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Virüs olup peşlerine düştüm Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüsedikkat çekti.
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Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye’deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun. Evde kal Türkiye.
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’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Koronavirüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.


"Hiç moralimi bozmadım"

Cihan Yılmaz ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

  • “20 Mart’tan bu yana buradayım. Öksürüğüm, çok halsizliğim, yürüyememem, yeme içmeden kesilme, baygınlık, rahat nefes alıp verememek, konuşurken nefesimin kesilmesi gibi şikayetlerim olunca doktora gittim. İstanbul’a gidip gelmiştim. Otogarda tam da göçmenlerin yoğun bulunduğu bir zamandı. Otobüse binip Ayancık’a geldim ama ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum. Eşimde de aynı şikayetler vardı. İkimiz de oradan aile sağlığı merkezine gittik.
  • Orada koronavirüsüne yakalandığımı öğrendim. 9-10 gün yoğun bakımda yattım. Sonrasında da servise aldılar. Bütün şişliklerim ve şikayetlerim geçti. Ayaklarımda ve sadece eklem yerlerimde yaralar oluştu. Yaralardan veya çok zayıflıktan ötürü şu an sadece ayakta duramıyorum. Gezemiyorum yani ama mutluyum. Hamdolsun, hiç moralimi bozmadım. Allah’a güvendim. Ona teslim oldum ve sağlık çalışanlarının da o gülüşleri güzel hizmet etmeleri benim moralimi bir kat daha yükseltti. Buradaki personelin de çok olumlu etkisi oldu, bana hep moral verdiler. Hiçbirinin yüzünün ekşidiğini görmedim. Canı gönülden hizmet ettiler. Benim için çok büyük moraldi. Benden sonra yakınlarımı da karantinaya aldılar ama çok şükür onlarda bir şey çıkmadı.”
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