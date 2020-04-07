Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu: Allah'a güvendim teslim oldum

Sinop’un Ayancık ilçesinden 55 yaşındaki Cihan Yılmaz, İstanbul ziyaretinin ardından döndüğü memleketinde kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede korona virüsüne yakalandığını öğrendi. 10 gün bir devlet hastanesinde tedavi gören Yılmaz’ın kronik hastalıkları da bulunuyordu.

Şikayetleri iyileşmeyince 20 Mart’ta VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Birkaç defa doktorların hayati tehlikeyi atlatamadığını söylediği hasta, ek tedavilerle toparlayarak sağlığına kavuştu. Yılmaz, güler yüzü ve gülüşlerinin kendisine moral olduğunu söylediği sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Tedavi gören Yılmaz’ın kronik hastalıkları da bulunuyordu.



"Birkaç defa umudumuzu kaybetme noktasına geldik"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Cihan Bey yaklaşık 20 gün önce hastanemize geldi. İlk önce solunum yetmezliği tablosuyla yoğun bakıma yatırdık. 10 gün kadar yoğun bakımda ciddi ve yoğun bir tedavi aldıktan sonra genel durumu iyileşip satürasyonu yükselince normal servise aldık. 55 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen ciddi anlamda romaztizmal hastalığı ve hipertansiyonu vardı. O yüzden hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak tedaviye cevap veren ve evine giden şanslı hastalardan oldu. Tedavi süreci içinde birkaç defa neredeyse umudumuzu kaybetme noktasına geldik ancak ona hiç belli etmedik. Çok kötüye gittiği dönemler de oldu. Hep moral verdik, sonra hastamız ek tedavilere cevap vererek toparladı. Çok şükür, bugün kendisini taburcu ediyoruz.”

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı. Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü. Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, Dışarı çıkarsanız size bulaşırım dedi. Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi. Virüs olup peşlerine düştüm Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüsedikkat çekti. Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, şu şekilde açıklamada bulundu: Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye’deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun. Evde kal Türkiye. ’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Koronavirüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Hiç moralimi bozmadım"

Cihan Yılmaz ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: