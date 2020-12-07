Dolandırıcılar yine iş başında: Bu sefer aşıyı kullanıyorlar

Koronavirüs aşısını bile kötü emelleri için kullanan dolandırıcılar vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışırken, vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından birbirlerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

İHA

Sosyal medya üzerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek ’http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.

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