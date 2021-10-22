Koronavirüs Dr Özlem Türeci Turkovac salgının aşılmasına yardımcı olacak
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Dr. Özlem Türeci: Turkovac salgının aşılmasına yardımcı olacak

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görüldü. Dr. Özlem Türeci, "Turkovac aşısı onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Dr. Özlem Türeci: Turkovac salgının aşılmasına yardımcı olacak
Özlem Türeci ve Uğur Şahin

İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen Uğur Şahin ve Özlem Türeci, törenin yapılacağı Oviedo kentinde basın toplantısı düzenledi.

"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik." diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi" dedi.

Ürettikleri Kovid-19 aşısının aşamalarının engelsiz bir süreçle ilerlediğini kaydeden Şahin, faz 1'de 4 bin, faz 2'de 60 bin ve faz 3'te 5 milyon kişide uygulanan aşının onayının çok büyük bir veri tabanına dayandığını vurguladı.

Özlem Türeci de Kovid-19 aşısını bulmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bilimin, küresel bir krize karşılık verebileceğini gösterdik" diye konuştu.

Türeci, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli Turkovac aşısı için ise "Onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda piyasada olan Kovid-19 aşılarının virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı da etkili olduğunu anlatan Türeci, buna rağmen yeni bir virüsle karşı karşıya olmalarından dolayı tedbiri ve araştırmaları elden bırakmamak gerektiğini ifade etti.

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Kovid-19 aşısına ulaşım sorunu

Dünya nüfusunun mevcut durumda sadece yüzde 37'sine aşı ulaştırılmasıyla ilgili bir soruya ise Şahin, "Hedefimiz her zaman bu aşının dünyadaki herkese ulaştırılması oldu. 2021 yılı sonunda 140 ülkede toplam 3 milyar doz aşı ulaşmış olacak. Gelecek yıl da bu devam edecek. Hep birlikte başarabiliriz." cevabını verdi.

Özlem Türeci de aşı patentlerinin serbest bırakılmasının "çözüm değil sorun olabileceğini" vurgulayarak, "Önemli olan aşının eşit dağıtımı. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Örneğin, Afrika ülkelerinin kendi içlerinde aşı üretimi zaten yapılıyor ama bu yeterli değil." dedi.

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MRNA aşıları

BioNTech olarak 2012 yılından bu yana kansere karşı aşı denemeleri yürüttüklerini ve önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Türeci, şöyle devam etti:

"MRNA aşılarında hastaya bağlı özel çalışmalar yapıldı. 100'den fazla kişiye deneme yaptık. Güvenli olduğunu görüyoruz. Tümörün kontrol altına alınıp küçültülmesini sağlamada ilerleme kaydettik. 4-5 yıl içinde sağlık sisteminin içinde, alımı kolay ve normal şekilde piyasada olacağını düşünüyoruz."

Asturias Prensesi Ödülleri Teknik ve Bilimsel Araştırmalar Jürisi, bu yıl bu daldaki ödüle Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile birlikte Kovid-19 aşılarının bulunmasına katkılarından dolayı Katalin Kariko (biyokimyacı), Drex Weissman (immünolog), Philip Felgner (immünolog), Derrick Rossi (biyolog) ve Sarah Gilbert'i de (aşı uzmanı) layık gördü.

İspanya'da 1981'den bu yana verilen ödüller, şimdiki Kral 6. Felipe'nin babasının yerine 2014'te tahta geçmesiyle veliaht olan büyük kızı Prenses Leonor'a atfen "Asturias Prensesi" adını almıştı.

Toplamda 8 kategoride verilen ödüllere layık görülenlere Joan Miro heykelciği, diploma, rozet ve 50 bin avro veriliyor.

Ödül töreni İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda bu akşam düzenlenecek.

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