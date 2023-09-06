DSÖ: Kuzey yarım kürede kış öncesi Kovid-19 vakalarında 'endişe verici' artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Beyaz Reform'un önemine değinen Bakan Koca, "Beyaz Reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın." dedi. Türkiye'de bazı ilaçların bulunamadığı, bazı ilaçların da ülkeden çekildiği iddialarına ilişkin soruya cevap veren Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekildiğine ilişkin haberlerin gündeme geldiğini anımsatarak "Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.