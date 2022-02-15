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DSÖ: Omicron'un hafifliği 'salgının bitti' demek değil

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
DSÖ: Omicronun hafifliği salgının bitti demek değil
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ABD'de düzenlenen Kovid-19 Küresel Eylem Toplantısı'na video konferans yoluyla bağlanan Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski artmış durumda." şeklinde konuştu.

116 ülkenin, DSÖ'nün belirlediği "nüfusun yüzde 70'ini aşılama" hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Kovid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara ise "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." açıklamasında bulundu.

Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.

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