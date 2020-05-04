DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. İrşad Ali Şeyh, Türkiye’nin huzurevleri ve bakım evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlerle dünyaya örnek olduğunu belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile DSÖ yetkilileri arasında huzurevlerinde ve bakımevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini görüşmek üzere videokonferans gerçekleştirildi. Toplantıya, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, genel müdürlük çalışanları ile DSÖ yetkilisi İrşad Ali Şeyh’in de aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri katıldı. Alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunun altını çizen Şeyh, “Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor. Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldık. Önlemler ve testlerin sık kullanımı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SAYI 27 BİN 500

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç ise toplantıda yaptığı sunumda Bakanlığa bağlı 426 huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezinde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığı bilgisini verdi. Koç, pandemi sürecinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve ventilatör (suni solunum cihazı) sayısının ortalamanın üstünde bulunduğunu, Türkiye olarak başarının entegre olmuş sağlık ve bakım hizmeti uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. Kurumlardaki kişisel koruyucu donanımları ve dezenfekte ürünlerinin anlık takiplerini yaptıklarını dile getiren Koç, “Aile Bilgi Sistemi üzerinden, kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir modül oluşturduk” açıklaması yaptı.

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