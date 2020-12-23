Koronavirüs Düğündeki halay damat ve 14 arkadaşına pahalıya patladı 47 bin lira ceza
TÜRKİYE

Düğündeki halay damat ve 14 arkadaşına pahalıya patladı: 47 bin lira ceza

Düğündeki halay damat ve 14 arkadaşına pahalıya patladı: 47 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine rağmen bir düğünde halay çeken 15 kişiye toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Damat ve 14 arkadaşının sosyal mesafe kuralına ve koronavirüs önlemlerine uymadan çektiği halay pahalıya patladı.
Damat ve 14 arkadaşının sosyal mesafe kuralına ve koronavirüs önlemlerine uymadan çektiği halay pahalıya patladı.

Kentte koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği ilçelerden biri olan İnegöl'de, bir düğün salonunda geçen hafta yapılan düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, davetlilerin maske takmadığı düğünde, damat ve arkadaşlarının halay çekerken çekilen görüntüleri, tepki topladı.

SALON SAHİBİNE DE 3 BİN LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, damat ile halay çektiği 14 arkadaşına sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 47 bin 700 lira ceza yazdı. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ayrıca aynı kişilerin, düğün salonu dışı ile evlerinin önünde de eğlence düzenledikleri öğrenildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı ve düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” açıklamasına rağmen, Beyoğlu ve Kağıthane'de skandal görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen bir araya gelen gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.


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