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TÜRKİYE

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 402 bin 273'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 982 bin 883’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 413 bin 417’ye ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 982 bin 883’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 413 bin 417’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 676 bin 494 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 36 bin 44’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 725 olurken, vaka sayısı ise 458 bin 689 ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi öldü
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Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi öldü

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 234 bin 801 olurken, 33 bin 846 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da vaka sayısı 185 bin 696’ya çıkarken; 8 bin 769 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 153 bin 634 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 142 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 465’e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 868 oldu.

Maymunlar koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
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Maymunlar koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
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İran'da ölü sayısı 8 bin 209'a çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 209’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 169 bin 425’e çıktığı açıklandı.

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