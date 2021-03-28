Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Vaka sayısı 127 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 127 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 127 milyon 637 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 793 bini, iyileşenlerin sayısı 102 milyon 818 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 127 milyonu geçti
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Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 928 bine, Brezilya'da 12 milyon 490 bine, Hindistan'da 12 milyon 38 bine ve Fransa'da 4 milyon 545 bine ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştığı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı bildirildi.

Belçika'da vaka sayısı 100 bin kişide 505'e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi.

Türkiye'nin hibe ettiği 30 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Karadağ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 24 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Facebook Maduro'nun hesabını dondurdu

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Japonya'da uzmanlar, Kovid-19 ile mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı.

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