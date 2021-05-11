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Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu Vaka sayısı 160 milyonu geçti
TÜRKİYE

Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu: Vaka sayısı 160 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 160 milyonu aştı. ABD, 33 milyon 519 bin 20 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 323 bin 714 kişi ise yaşamını yitirdi,

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde Kovid-19 bilançosu: Vaka sayısı 160 milyonu geçti
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 160 milyon 21 bin 129'a yükseldi.

ABD, 33 milyon 519 bin 20 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi, 23 milyon 288 bin 260 ile Hindistan, 15 milyon 214 bin 30 ile Brezilya, 5 milyon 780 bin 379 ile Fransa, 5 milyon 44 bin 936 Türkiye, 4 milyon 896 bin 842 ile Rusya, 4 milyon 437 bin 217 ile İngiltere, 4 milyon 116 bin 287 ile İtalya, 3 milyon 581 bin 392 ile İspanya, 3 milyon 538 bin 927 ile Almanya, 3 milyon 165 bin 121 ile Arjantin, 3 milyon 15 bin 301 ile Kolombiya, 2 milyon 838 bin 180 ile Polonya, 2 milyon 691 bin 352 ile İran, 2 milyon 366 bin 496 ile Meksika, 2 milyon 124 bin 535 ile Ukrayna, 1 milyon 853 bin 370 ile Peru, 1 milyon 723 bin 596 ile Endonezya, 1 milyon 646 bin 981 ile Çekya, 1 milyon 597 bin 724 ile Güney Afrika, 1 milyon 571 bin 398 ile Hollanda ve 1 milyon 296 bin 262 ile Kanada izliyor.

Ölü sayısı artıyor

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 323 bin 714 kişi yaşamını yitirdi, 137 milyon 713 bin 834 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 18 milyon 983 bin 581 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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