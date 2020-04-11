Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 400 binin üzerine çıktı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 525 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (59 bin 109), Almanya (57 bin 400), İran (41 bin 947), İtalya (32 bin 534), ABD (28 bin 755) ve Fransa (26 bin 391) oldu.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 23:12 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 23:43 AA