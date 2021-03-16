Koronavirüs Edirnede vaka sayıları arttı Bulaş kaynağının yüzde 90ı ev ziyaretleri
TÜRKİYE

Edirne'de vaka sayıları arttı: Bulaş kaynağının yüzde 90'ı ev ziyaretleri

Edirne'de vaka sayıları arttı: Bulaş kaynağının yüzde 90'ı ev ziyaretleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde, vakaların bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretlerinin oluşturduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Edirne
Edirne

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son haftalarda ilçede vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Vaka artışında ev ziyaretlerinin büyük payı olduğu aktarılan açıklamada, "Son haftalarda ilçemizde, özellikle köylerimizde vakalar artış göstermektedir. Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor."

Ukraynalı Büyükelçi Sybiha’dan Türkiye’nin Kovid-19 aşılama performansına övgü
KORONAVİRÜS
Ukraynalı Büyükelçi Sybiha’dan Türkiye’nin Kovid-19 aşılama performansına övgü

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

HES yoksa tıraş da yok
KORONAVİRÜS
HES yoksa tıraş da yok
Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.