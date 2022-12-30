Koronavirüs Endonezyada tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
DÜNYA

Endonezya'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Devlet Başkanı Joko Widodo, salgının tamamen sona ermediğini vurguladı ve halka tedbiri elden bırakmamaları çağırısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Endonezyada tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Endonezya'da bugün 552 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Mart 2022'den bu yana Kovid-19 salgınında pozitif gelişmeler yaşandığını ve salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

Nisan 2020'de uygulanmaya başlanan Kovid-19'a ilişkin tüm sosyal kısıtlamaların kaldırıldığını ifade eden Widodo, salgının tamamen sona ermediğini vurguladı ve halka tedbiri elden bırakmamaları çağırısı yaptı.

Widodo, kalabalık ve kapalı alanlarda zorunlu olmasa da maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya'da bugün 552 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki 234,6 milyon kişinin yaklaşık yüzde 74'ü iki doz aşı oldu, yaklaşık yüzde 29'unun da ilk hatırlatma dozunu yaptırdığı kaydediliyor.

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