'Eniştemi arayın hemen' diyen 'teşkilatçı' kurye hakkında zorla getirme kararı

İstanbul Tuzla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan Cihan Aksu'dan kimlik istemiş, direnen şahıs 'eniştemi ararım' diyerek memurları teşkilatla tehdit etmişti. Tutuksuz sanık Aksu, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmazken, polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A. duruşmaya müşteki olarak katıldı.

Polise mukavemet etti

M.A. Tuzla’da devriye ekipleri amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı olduğunu belirterek "Olayın meydana geldiği gün maske ve mesafe uygulamasıyla ilgili görev yapıyorduk. Olaydan önce de 8-10 kişiye işlem yaptık. Sanık Cihan Aksu motosikletiyle yanımıza yaklaştı; ‘Maskem var ya ben motor üzerindeyim, takmak zorunda değilim’ diyerek boğazlığını çekip indirdi. Kimliğini istediğimde ‘Kimlik yok, vermiyorum’ dedi. Kimliğini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu, zor kullanma yetkimiz olduğunu anlattım. ‘Zor kullanın o zaman görüşürüz’ dedi" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:58 Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın.' demesi dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı. BiP'te paylaş

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"Hangi teşkilat olduğunu söylemedi"



Sanığı motordan indirirken kendilerine direndiğini söyleyen M.A. şöyle devam etti: "Sanığı duvarın dibine yanaştırdık, sakinleşti ve idari işlem uyguladık. Ancak sakinleşmeden önce telefonda ‘Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin’ dedi. Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumda söylemedi." Duruşma savcısı M.A.’ya "Sen teşkilat denilince düzenli bir sistem anladın herhalde" dedi. M.A. da "Bana şimdiye kadar kimse öyle bir şey söylemedi, ilk defa duydum. Şahsi olarak şikayetçi değilim

" diye konuştu.

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Polis memuru H.O. ise "Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumuzda ‘Siz birazdan göreceksiniz' dedi. Hakim de bunun üzerine ‘Sizi arayan oldu mu?’ şeklinde soru sorunca H.A. "Bizi arayan olmadı" dedi. H.A. da sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Polis memuru Ö.A. da şikayetçi olmadığını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmaması sebebiyle sanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma ertelendi.





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