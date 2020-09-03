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Koronavirüs Tepki çeken düğünün sahibine ceza kesildi
TÜRKİYE

Erzincan'da koronavirüs kurallarına uymayan düğün sahibine ceza

Tepki çeken düğünün sahibine ceza kesildi!

Koronavirüs vakalarının arttığı Erzincan’daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda düğün sahibine 900 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Erzincan'da yapılan bir düğünde çekilen bu görüntü tepki çekmişti.
Erzincan'da yapılan bir düğünde çekilen bu görüntü tepki çekmişti.

Erzincan’da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

900 TL CEZA KESİLDİ

Koronavirüs vakalarının arttığı Erzincan’daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

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