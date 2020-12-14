Esenyurt’ta yine aynı manzara: Minibüsler tıka basa dolu, vatandaşlar isyanda

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Uygulama Ekipleri tarafından Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam etti. Uygulamalar da art arda durdurulan 3 minibüste de manzara değişmedi. Tıka basa ve sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüs sürücülerine 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

OYNAT 00:58 Esenyurt'ta durdurulan minibüs tıka basa dolu çıktı: Şoför, 'Herkes haklı' diyerek tepki gösterdi İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa yolcu dolu çıktı. Vatandaşlar minibüs sayısının aynı olmasından dert yanarken, bir minibüs şoförü ise, 'Herkes haklı' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Al paranı in aşağıya diyorlar"

Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar minibüslerde her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, "Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar" dedi. Sosyal mesafesiz şekilde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine uzatılan mikrofona, "Yollarda indirmiyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes haklı" diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı