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Koronavirüs Esenyurtta yine aynı manzara Minibüsler tıka basa dolu, vatandaşlar isyanda
TÜRKİYE

Esenyurt’ta yine aynı manzara: Minibüsler tıka basa dolu, vatandaşlar isyanda

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa yolcu çıktı. Vatandaşlar minibüs sayısının aynı olmasından dert yanarken, bir minibüs şoförü ise, "Herkes haklı" diyerek tepki gösterdi. Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar minibüslerde her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, "Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Uygulama Ekipleri tarafından Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam etti. Uygulamalar da art arda durdurulan 3 minibüste de manzara değişmedi. Tıka basa ve sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüs sürücülerine 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı
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Esenyurt'ta durdurulan minibüs tıka basa dolu çıktı: Şoför, 'Herkes haklı' diyerek tepki gösterdi
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Esenyurt'ta durdurulan minibüs tıka basa dolu çıktı: Şoför, 'Herkes haklı' diyerek tepki gösterdi
İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa yolcu dolu çıktı. Vatandaşlar minibüs sayısının aynı olmasından dert yanarken, bir minibüs şoförü ise, 'Herkes haklı' diyerek tepki gösterdi.


"Al paranı in aşağıya diyorlar"

Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar minibüslerde her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, "Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar" dedi. Sosyal mesafesiz şekilde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine uzatılan mikrofona, "Yollarda indirmiyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes haklı" diye konuştu.

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