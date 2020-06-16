Eski erkek arkadaşına dehşeti yaşatmıştı: Koronavirüs testi pozitif çıktı Kahramanmarasş'ta eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 14:02 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 14:06 DHA