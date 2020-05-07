Eski Sağlık Bakanı Demircan koronavirüs karantinasında

Tokat’ın Erbaa ilçesinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen ilçenin en büyük mahallesi olan Ziyagökalp ile dağınık bir yerleşime sahip olan Kuruçay Mahallesi gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe merkezindeki Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde saat 24.00 itibariyle karantina uygulanmaya başlandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan iki köprüden biri belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatılırken diğer köprüde polis ekipleri önlem aldı. Mahalleye 24.00 itibariyle giriş çıkışlar yasaklandı. İşe gidenlerin karantina süresince çalıştıkları iş yerlerinden alacakları belgelerle izin verileceği, tarımla uğraşan vatandaşların belgelerini göstererek tarım arazilerine gidip dönebilecekleri belirtildi.

ESKİ SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADA

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da karantinaya alınan Ziyagöklp Mahallesi’nde bulunan Tepeşehir villalarında bulunan evinde kaldığı öğrenildi. Samsunlu olan AK Parti Samsun Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da karantinaya alınan Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde olduğu öğrenildi.

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