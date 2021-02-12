Koronavirüs Eskişehirde mutant virüs paniği 34 kişi karantinada
TÜRKİYE

Eskişehir’de mutant virüs paniği: 34 kişi karantinada

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde mutant virüs tespit edilen 10 hastanın temaslı olduğu 34 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Evlerin girişine jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Haber Merkezi DHA
Evlerin girişine jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.
Evlerin girişine jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Alparslan Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Buzluca ve Kaldırım mahallelerinde mutant virüs tespit edilen 10 kişinin temaslı olduğu ailelerin karantinaya alınmasına kararı verildi.

  • Karar doğrultusunda Buzluca Mahallesi’nde 30, Kaldırım Mahallesi’nde de 4 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

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Evlerin girişine şerit çekildi

Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini güvenlik şeridi çekerek, kapattı. 34 kişinin ihtiyaçlarının Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi.

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Mutant virüs olduğu bildirilen 10 kişi ise, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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