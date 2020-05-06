Esnaf değil eşkıya: 'Maske takın' diyen memurlara darp

Orhangazi mahallesindeki semt pazarında, Adana Valiliği koordinasyonunda pazar yerlerinde maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve ürünlerin elle seçilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak üzere 5 memur dün sabah saatlerinde pazara gitti. Uyarılarda bulunan görevi başındaki 5 memur, pazar esnafı tarafından darp edildi.

OYNAT 00:57 Adana'da semt pazarı denetimi yapan memurlar darp edildi Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, zorunlu maske takma ve elle sebze ile meyve seçilip seçilmediğini denetleyen 5 memur, bir grup esnaf tarafından darp edildi. BiP'te paylaş

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Bekçi olaya müdahale etti

Bu sırada kavgayı gören bekçiler olaya müdahale ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya karışan esnafı gözaltına aldı.

Büro Memur-Sen Adana Şubesi üyesi 5 memur da darp raporu alarak esnaf hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Öte yandan, memurların darp anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Yaşananları şiddetle kınıyoruz"

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, “5 kamu görevlimiz denetim yapmaktayken saldırıya uğramışlardır. Kamu çalışanları darp edilip sözlü tacize maruz kalmıştır. Memurlarımız görevini gerçekleştirdikleri sırada maalesef çok üzücü durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bunu sendikamız adına kınıyoruz ve böyle bir olayla bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyoruz” diye konuştu.