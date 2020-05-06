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Koronavirüs Esnaf değil eşkıya Maske takın diyen memurlara darp
TÜRKİYE

Esnaf değil eşkıya: 'Maske takın' diyen memurlara darp

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki bir semt pazarında koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, zorunlu maske takma ve elle sebze ile meyve seçilip seçilmediğini denetleyen 5 memur, bir grup esnaf tarafından darp edildi. Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Polislerin darp edilme anları, çevre esnafı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Polislerin darp edilme anları, çevre esnafı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Orhangazi mahallesindeki semt pazarında, Adana Valiliği koordinasyonunda pazar yerlerinde maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve ürünlerin elle seçilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak üzere 5 memur dün sabah saatlerinde pazara gitti. Uyarılarda bulunan görevi başındaki 5 memur, pazar esnafı tarafından darp edildi.

Adana'da semt pazarı denetimi yapan memurlar darp edildi
OYNAT 00:57
Adana'da semt pazarı denetimi yapan memurlar darp edildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, zorunlu maske takma ve elle sebze ile meyve seçilip seçilmediğini denetleyen 5 memur, bir grup esnaf tarafından darp edildi.

Bekçi olaya müdahale etti

Bu sırada kavgayı gören bekçiler olaya müdahale ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya karışan esnafı gözaltına aldı.
Büro Memur-Sen Adana Şubesi üyesi 5 memur da darp raporu alarak esnaf hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Öte yandan, memurların darp anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Yaşananları şiddetle kınıyoruz"

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, “5 kamu görevlimiz denetim yapmaktayken saldırıya uğramışlardır. Kamu çalışanları darp edilip sözlü tacize maruz kalmıştır. Memurlarımız görevini gerçekleştirdikleri sırada maalesef çok üzücü durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bunu sendikamız adına kınıyoruz ve böyle bir olayla bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyoruz” diye konuştu.

  • Avukat Mert İsmail Kayahan ise, “Tamamen memurlarımıza görevini yaptırmamak için bu olay meydana gelmiştir. Darp raporlarını alıp savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Memurlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
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