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Koronavirüs Everest Dağında ilk Kovid-19 vakası görüldü
DÜNYA

Everest Dağı’nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs kâbusu dünyanın en yüksek noktasına ulaştı. Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nda ilk kez koronavirüse rastlandı.

Haber Merkezi DHA
Everest Dağı’nda ilk Kovid-19 vakası görüldü
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Dünyayın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı. Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dağcılar karantinaya alındı

Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Video: \"Ülkede ilk kez korona virüs vakası tespit edildi\"

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