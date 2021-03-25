Sağlık Bakanı Koca'dan 'bulk aşı' açıklaması: Şişeleme işlemine başlandı

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesaj ile açıklama yaptı.

Salgın kabusunun haziran ayında son bulacağını ifade eden Koca, Türkiye'ye şu ana kadar 18 milyon aşı geldiğini ve bunların 14 milyonunun vatandaşlara uygulandığını duyurdu.

Bulk aşı nedir?

Bakan'ın açıklamasında yer alan bulk aşı ifadesi ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "'BULK' HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir." dedi.

Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yolun tercih edildiğini ifade eden Koca, "Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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“BULK” HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2021

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar: Türkiye için kabus haziranda bitecek