Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan bulk aşı açıklaması Şişeleme işlemine başlandı
TÜRKİYE

Fahrettin Koca açıkladı: Bulk aşı nedir? Bulk aşı ne demek? ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Koca'dan 'bulk aşı' açıklaması: Şişeleme işlemine başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından videolu bir açıklama yaptı. Burada bulk aşı ifadesini kullanan Koca, daha sonra sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. Bakan Koca, bulk halde aşının, şişelenmiş aşı olduğunu ve taşıma işlemlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca açıkladı: Bulk aşı nedir? Bulk aşı ne demek? ne işe yarar?
Arşiv.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesaj ile açıklama yaptı.

Salgın kabusunun haziran ayında son bulacağını ifade eden Koca, Türkiye'ye şu ana kadar 18 milyon aşı geldiğini ve bunların 14 milyonunun vatandaşlara uygulandığını duyurdu.

Bulk aşı nedir?

Bakan'ın açıklamasında yer alan bulk aşı ifadesi ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "'BULK' HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir." dedi.

Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yolun tercih edildiğini ifade eden Koca, "Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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