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Koronavirüs FDAdan koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı Remdesiviri sadece kötü durumdaki hastalar için onayladı
BİLİMSEL GELİŞMELER

FDA'dan koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı: Remdesiviri sadece kötü durumdaki hastalar için onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs ile mücadelesi kapsamında Remdesivir adlı ilacı sadece ümitsiz vakalarda kullanılmak üzere onayladı. FDA tarafından basına yapılan açıklamada “Koronavirüsün onaylı ve yeterli bir tedavisi olmadığını göz önünde bulundurarak, ilacın kullanımının bilinen risklerinden daha ağır basmaktadır” denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), remdesivir’i sadece acil durumlarda ve ümitsiz koronavirüs hastalarında kullanılmasını onayladı.

ÜMİTSİZ OLAN VAKALARDA UYGULANACAK

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer resmi kurumlarda adı koronavirüs tedavisinde çokça geçen Remdesivir adlı ilaç, FDA tarafından onaylandı. Sağlık personeli, durumu ümitsiz olan vakalarda remdesivir tedavisini uygulayabilecek.

  • FDA tarafından basına yapılan açıklamada “Koronavirüsün onaylı ve yeterli bir tedavisi olmadığını göz önünde bulundurarak, hayatı tehdit eden virüsü tedavi etmenin sağladığı faydalar, şu anda ilacın kullanımının bilinen risklerinden daha ağır basmaktadır” denildi.

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