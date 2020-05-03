FDA'dan koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı: Remdesiviri sadece kötü durumdaki hastalar için onayladı

Yerli ve milli solunum cihazının başarı hikayesi

Başakşehir Şehir hastanesi açılış töreninde yerli ve milli solunum cihazının üretim sürecini anlatan başarı hikayesi yayınlandı. Bakan Varank, 'Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık. Çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Bioysis firmasının çalışmalarını seri üretime geçirmek için yerli ve milli firmalarımız çalışmaya başladı. 14 gün gibi kısa bir sürede ilk yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bantlarından indirdiler.' dedi.