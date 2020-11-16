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Koronavirüs Uzmanlar uyarıyor Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor
TÜRKİYE

Filtresiz valfli maskeler ilişkin uyarı: Tehlike saçıyor!

Uzmanlar uyarıyor: Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor

Valfli (Kapaklı) maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğine yönelik uyarı geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, ''Kapağın altında filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Filtresiz valfli maske uyarısı.
Filtresiz valfli maske uyarısı.

Koronavirüs salgınında hayat kurtaran birincil önlemlerden maske takmak, birçok ülkede zorunlu hale getirildi. Değişik standartlarda olan maskeyi takmayanlara para cezaları kesiliyor.

ABD'de yapılan bir araştırmada, valfli maskelerin virüsü filtrelemediği yüksek teknoloji ile görüntülendi.

Araştırmada hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullandı. Görüntülerde, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunum kaydedildi. Görüntüler, valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediğini, valfli maskelerin ise filtrelemediğini gösterdi.

Valfli maskelerin filtresiz olanlarının virüsü yayma açısından tehlikeli olduğunu aktaran Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Filtre olmadığı zaman, virüs havada asılıysa o aralıktan geçme olasılığı yüksek oluyor. Bir pozitiften korunuyorsanız sıkıntı yaşama olasılığınız ve virüsü kapma olasılığınız artıyor. Maskenin amacı süzmek, eğer altta bir filtre yoksa süzemiyor. Böylece enfekte olma olasılığınız artıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi

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'ÜFLEDİĞİNİZDE MASKENİN ŞİŞMESİ GEREKİYOR'

Valfli maskelerin toplumda kullanılmasının gerekli olmadığını aktaran Prof. Dr. Sipahi, "Hepimizin elimizden geldiğince önlem almaya devam etmesi gerekiyor. Sosyal mesafeye, kalabalık yerlere girmemeye, maskeleri olması gerektiği gibi kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. N95 maskelerin toplumda kullanılması çok gerekli değil. Cerrahi maskeler yeterli. Ama illa kullanmak istiyorlarsa, kapağı filtreli olanı seçmeliler. Bazılarında filtre olmayabiliyor. O filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Kapak daha rahat nefes almaya yarıyor. Altında filtre olmadığında, çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor. Filtreli N95'lerin yüzünüze oturması ve üflediğinizde maskenin şişmesi gerekiyor. Bu maskenin iyi oturduğunu gösterir. Normal şartlarda kendi hastanemizde kapaklı maske kullanmıyoruz. Toplumda kişilerin bu maskelerini kullanması için çok bir sebep yok. Kullanacaklarsa da kapaksızları kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

‘KAPAKLI MASKE ALTTA, CERRAHİ MASKE ÜSTTE'

Çift maske kullanmak isteyenler için de öneride bulunan Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Kullanıcılar iki maskeyi bir arada kullanmayı tercih ediyorsa, alta kapaklı maskeyi üste de cerrahi maskeyi takmalarını öneriyoruz. Cerrahi maskenin üzerine kapaklı maske takılırsa, iyi oturmadığı için boşluklardan hava kaçabilir. İkisinin bir arada kullanılması kapaklı maskenin ömrünü uzatabiliyor. Sağlık otoriteleri bunu öneriyor. Daha çok hastanelerde tercih ediliyor" dedi.

Bir ilde 200 kişi tespit edildi: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, pozitif vakalar ile temaslılar evlerde karantinaya alınıyor.
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Covid-19 sürecinde karantinayı ihlal eden vatandaşlar da yurtlara yerleştiriliyor. Rize’de 2 aydır devam eden uygulama ile karantina kurallarını ihlal edenlerle kente öğrenci ve işçi olarak gelip, hasta ve temaslı olduğu belirlenen, ancak izolasyon için uygun yeri olmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Yeşilçay Öğrenci Yurdu’na yerleştiriliyor.
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Bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin tutulduğu yurtta şu anda 64 kişi bulunuyor. Yurt binasında kaldıkları odaların pencerelerinden bakanlar, yaşadıkları süreci anlattı.
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Karantinadaki Hasan Bayram, babasının test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, Ben de evde karantinadaydım. Bir ara çay tarlasına gittim. Tam da o esnada jandarmalar telefonla evi aradı. Ben de onlara yerimi söylemedim, başka yerlerde kendimi arattım, uğraştırdım onları ama sonra yakaladılar. ‘Cezam neyse çekerim’ dedim. 7 gündür buradayım, 7 günüm daha kaldı. 3 bin lira da para cezası yedim, buradan çıkınca onu ödeyeceğim. Bir de 900 lira maske takmadığım için cezam var. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Buradan çıkınca kurallara gerçekten riayet edeceğim, maskesiz asla sokağa çıkmayacağım, insanlarla temastan kaçınacağım. Sokakta maskesiz birini görünce de hemen polise ihbar edeceğim dedi.
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Karantinadaki Melek Özadanır ise, Oğlumun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben de adımın temaslı listesine yazıldığını bilmiyordum. Bakkaldan ekmek alayım, oradan da bankaya faturayı ödeyeyim diye, evden çıktım. Benim karantinada olmam gerektiği bankaya girerken HES kodu sorulunca ortaya çıktı. Beni alıp, buraya getirdiler. Burada her şey çok güzel, çok iyi bakıyorlar bize. Tabii ki evden uzakta olmak kötü. Buradan çıkınca çok daha fazla dikkatli olacağım. Bu hastalıkla ilgili hem kendimin hem de yakınlarımın zarar görmemesi için kurallara riayet edeceğim diye konuştu.
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Yurtta karantinada kalan Fırat Ateş (16), Annemin test sonucu pozitif çıktı. O esnada ben sokaktaydım. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Polisler sokakta kontrol edince karantinam gözüktü. 'Benim haberim yok' dedim ama buraya getirdiler. Burada bize iyi bakıyorlar. Bir sıkıntı yok. Yurtta arkadaşlarımız var onlarla muhabbet ederek, vakit geçiriyoruz. Çıktığımızda da arkadaşlığımıza devam edeceğiz. Çıktığım zaman daha tedbirli davranmaya çalışacağım. Çünkü burada hastalıkla ilgili sıkıntıları gördüm ifadelerini kullandı.
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Alirıza Mert ise, Evde pozitif hastamız vardı. Ben de test yaptırdım negatif çıktı. Bir ara bankaya gittim. Orada yakalandım. Ne gerekiyorsa onu uyguladılar, buraya getirdiler. Burada keyfimiz yerinde. Çok güzel vakit geçiyor. Bize iyi bakıyorlar. Çıkınca çok daha fazla dikkatli olacağım diye konuştu.
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Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik de İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği genelge ile birlikte il ve ilçe salgın denetim merkezleri ve kolluk kuvvetlerince ikametgahlarında olması gerekirken, izolasyona tabi olmayıp, dışarıda olduğu tespit edilen vatandaşların yurt binalarında zorunlu izolasyona tabi tutulduğunu söyledi. Sezik, Yaklaşık 2 aylık izolasyon sürecinde 200 kadar vatandaşımızı misafir ettik. Şu an yurdumuzda 64 kişi bulunuyor. Bu süreçte devletin tüm kurumlarının hassasiyetinin önemli olduğu kadar vatandaşların hassasiyeti de çok önemli. Vatandaşlarımızı daha hassas olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz dedi.
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Bir ilde 200 kişi tespit edildi: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası evde karantina kurallarına uymayanlara yönelik uygulamaya alınan yurtta karantina tedbiri kapsamında sadece Rize'de son iki ay içerisinde karantina kuralını ihlal eden yaklaşık 200 kişi, yurtlara yerleştirildi. Denetimler sırasında 'Ekmek almaya gittim, tarlaya indim, bankaya gittim, haberim yoktu' mazeretleri üretenler, karantinadan çıkınca kurallara daha çok dikkat ederek, tedbirli davranacaklarını belirtti.


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