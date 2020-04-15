Koronavirüs Fırınlar her duruma hazırlıklı Biz durumu öngördük ve hazırlıklarımızı yaptık
TÜRKİYE

Fırınlar her duruma hazırlıklı: Biz durumu öngördük ve hazırlıklarımızı yaptık

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı tedbirinde fırınlar, her durumda vatandaşa ekmek üretmeye devam edecek. Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Biz yasağı öngörüp depolarımızı doldurmuştuk. Personelimiz devamlı üretimde” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı tedbirinde şehrin ekmek ihtiyacını karşılayan fırınlar, her durumda vatandaşa ekmek üretmeye devam edecek. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı tedbirinde sorun yaşamadan vatandaşlara ekmeklerini ulaştırdıklarını söyledi. Yasak haberini erken almaları durumunda daha organize olacaklarını belirten Çetin, kendi açılarından bu durumun bir sorun oluşturmadığını, ancak halkın tedirgin olduğunu ifade etti. Çetin, yasağın ardından fırınların ekstra personel çalıştırdığını anlatarak, “Sokaklarda ve mahallelerde ekmek satışı olduğu için araçlara 1-2 kişi istihdam ettik. Ekstra çalışan aldık işe. Nedeni evlere servis, insanların ihtiyacını karşılamak adına. 2 gün boyunca fazla istihdam yaptı fırıncılar İstanbullular için” diye konuştu.

ŞİMDİ DAHA İYİ ORGANİZE OLACAĞIZ

Fırınların yasak boyunca fazla bir üretim yapmadığına dikkati çeken Çetin, günlük yaklaşık 13 milyon ekmek satıldığını bildirdi. Çetin, şunları söyledi: “Biz tedbirlerimizi zaten daha evvel almıştık. Şu anda da aldık, herhangi bir sıkıntı yok. Bundan daha iyi organize oluruz. Biz ham madde tedariki noktasında, İstanbul fırıncısı tedariki yapılmış durumda. Avrupa ve Amerika’ya baktığımızda biz bunu öngörüp depolarımızı doldurmuştuk her an bir sokağa çıkma yasağı olabilir diye. Ham maddede sıkıntımız olmadığı takdirde personelimiz zaten devamlı ekmek üretiminde. Bundan sonraki süreçte de halkımıza bir sıkıntı yaşatmayız.”

SICACIK EKMEKLER SUNULACAK

  • Kağıthane ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Kadir Aşar, sokağa çıkma yasağı tedbiri boyunca bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Kararın duyurulmasının ardından 1-2 saatlik bir yoğunluk olduğunu anımsatan Aşar, sadece o esnada biraz hazırlıksız yakalandıklarını ifade etti. Fırınlarında tedariklerinin her zaman tam olduğunu dile getiren Aşar, şunları söyledi: “Biz çok fazla ekmek üretmedik, rutin üretimimizi yaptık. Zaten genel olarak ekmek üretimi çok fazla yok. Biz talebe göre ekmeğimizi üretmeye devam ediyoruz. 2 günlük değil daha uzun bir sokağa çıkma yasağı dahi olsa biz her zaman hazırız. Kimsenin endişelenmesine gerek yok. Fırınlar açık, sıcacık ekmekler her zaman halkımıza sunulacaktır. Biz buradayız ve hizmet vermeye hazırız.”

Kızılay Esenler’de ekmeği vatandaşın kapısına götürdü
OYNAT 01:30
Kızılay Esenler’de ekmeği vatandaşın kapısına götürdü
Korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da, Kızılay gönüllüleri Esenler'de sahaya çıkarak ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürdü. Ekipler ücretsiz ekmekleri kimi vatandaşın kapısına götürürken kimisinin de sepetine bıraktı. Esenler Belediyesi'nin de destek verdiği ekmek dağıtımı gün boyunca devam etti. Vatandaşlar ise hizmetten ötürü memnun kaldıklarını belirterek çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında gün boyunca 10 bin ekmek dağıtıldığı öğrenildi.
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