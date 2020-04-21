Fransa'da son 24 saatte son 24 saatte 531 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 667 artarak 181 bin 441'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 433'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 13 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1772 artarak 39 bin 181'e çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 531 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 900'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 896'ya yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 796 olduğunu kaydetti.

Salomon, can kayıplarının 32'sinin Fransa'nın deniz aşırı ülkelerinde yaşandığını belirtti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

FOTOĞRAF 14 İngiliz basınındaki haberlere göre, ülkenin orta kesimlerindeki Peak District Milli Parkı sınırları içinde yer alan Eyam köyü sakinleri, 1665-1666 yıllarında meydana gelen veba salgını sırasında karantina kararı alarak bedel ödemek pahasına salgının yayılmasını önledi. Köy sakinleri, başkent Londra'dan gelen kumaşların içindeki pireler nedeniyle bulaştığı düşünülen hastalığın ülkenin daha da kuzeyine yayılmasını önlemek için 6 ay boyunca kendilerini izole ettiler. Tecrit kapsamında köye giriş çıkışların durdurulması, gerekli malzemenin köy sınırlarında tedarik edilmesi ve ödenecek madeni paraların, hastalığın bulaşmasını önlemek için sirkede bekletilmesi gibi kararlar alındı. Salgın sonunda, 700 nüfuslu köyde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Elizabeth Hancock adlı kadın, sadece sekiz gün içinde kocası ve altı evladını toprağa verdi. Salgın dönemi alınan karar gereği her ailenin kendi ölüsünü gömmesi gerektiği için Hancock, hepsinin mezarını kazmak zorunda kalmıştı. Tüm bunlara rağmen Eyam köylülerinin karantina önlemi başarıya ulaştı ve Londra'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgın kontrol altına alındı. Köylülerin kendilerini feda ederek aldıkları önlem sayesinde, en kötü senaryonun yaşanıp, salgının çevredeki Bakewell, Manchester ve Sheffield gibi büyük kentlere ulaşması engellenmiş oldu. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de, üzerinden 350 yıl geçmesine rağmen Eyam köylülerinin bu uygulaması büyük bir cesaret örneği olarak gösteriliyor. Eyamlılar, fedakarlık gösteren eski köylülerini anmak için, salgının 200. yılı olan 1866'dan bu yana her yıl ağustos ayının son pazar günü toplanıyor. İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy İngiltere'de 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy 350 yıl önce aldığı karantina önlemiyle ülkeyi salgından koruyan köy Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla tarihte yaşanan salgın hastalıkların gündeme gelmesi, 1666 yılında İngiltere'nin Eyam köyünün vebayla mücadelesini ve tecrit uygulamasını hatırlattı. BiP'te paylaş

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11 Mayıs'ta 3,7 milyon kişinin Kovid-19'a yakalanması öngörülüyor

Öte yandan hastalıklar ve aşılar hakkında araştırmalar yapan Pasteur Enstitüsünün Fransa Halk Sağlığı Kurumu ile yaptığı araştırmaya göre, ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasının sona ereceği 11 Mayıs'ta 3,7 milyon Fransızın Kovid-19'a yakalanacağı öngörülüyor.

Pasteur Enstitüsü yetkilisi Simon Cauchemez, yaptığı açıklamada, "Salgının ikinci dalgasını önlemek için halkın yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanması gerekiyor ancak şu an bu durumda değiliz." dedi.

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Ekonomi Bakanından petrol açıklaması

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Senato'da yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının düşmesinin dünya ekonomisi için tehlike oluşturduğunu belirtti.