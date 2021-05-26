Koronavirüs Fransadan BioNTech aşısı için karalama tarifesi Fenomenlere 2 bin 500 dolar karşılığında karalama teklifi
TÜRKİYE

Fransa'dan BioNTech aşısı için karalama tarifesi: Fenomenlere 2 bin 500 dolar karşılığında karalama teklifi

Fransa’da sağlık ve bilim alanında paylaşım yapan sosyal medya fenomenleri Pfizer/BioNtech’in aşısını karalamaları için İngiltere’de olduğunu iddia ettikleri bir PR ajansından teklif aldıklarını duyurdu. Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda ayrıca AstraZeneca/Oxford aşısına öne çıkarmalarının istendiğini ve 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21 bin lira) teklif edildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Fransadan BioNTech aşısı için karalama tarifesi: Fenomenlere 2 bin 500 dolar karşılığında karalama teklifi
Uğur Şahin

Fransa’daki bazı sosyal medya fenomenleri, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemek için gizemli bir teklif alfıklarını açıkladı. İngiltere'de olduğunu iddia eden bir PR ajansının kendileriyle iletişime geçtiğini belirten fenomenler, karşılığında büyük miktarda para teklif edildiğini söyledi.

TEKLİFİN İNGİLTERE'DEN DEĞİL RUSYA'DAN YAPILDIĞI İDDİASI

NTV'nin haberine göre; Bunlardan biri olan ve Youtube’da 1,17 milyon abonesi olan Léo Grasset, "gizli kalmak isteyen" bir müşteriden "devasa bir bütçe" sözü verildiğini ifade ederek Twitter’da bir gönderi yayınlandı. Grasset, ayrıca ajansın verdiği adresin de sahte göründüğünü belirtti.

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  • Bununla birlikte Grasset, LinkedIn’de ajansın çalışanlarını aradığını ve çoğunun Rusya’da olduğunu fark ettiğini ifade etti, ancak bir süre sonra söz konusu profillerin ortadan kaybolduğunu açıkladı.

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"PFIZER/BIONTECH'İN ÜÇ KAT DAHA FAZLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ YAYIN"

Diğer taraftan Grasset, kendisine sözde ajans tarafından gönderilen mesajda, eğer ortaklık teklifini kabul ederse "reklam" veya "sponsorlu video" gibi kelimeleri kullanmasının istenmediğini aktardı. Tüm bunlara ek olarak Grasset, Pfizer/BioNTech ile aşılanlar arasındaki ölüm oranının AstraZeneca aşısı olanlarda neredeyse üç kat daha yüksek olduğu şeklindeki yanlış bir iddiayı yaymasını istendiğini söyledi.

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30 SANİYELİK VİDEO KARŞILIĞINDA 2 BİN 510 DOLAR

Öte yandan, hepsi sağlık ve bilim alanında yer alan diğer birkaç Fransız sosyal medya fenomeni de kendilerine, benzer bir teklifin yapıldığını açıkladı. 85 binden fazla Instagram takipçisi olan bir hastane stajyerinin hesabı olan “ Et Ça Se Dit Médecin”, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, hesabında 30 saniyelik bir hikaye paylaşması karşılığında 2 bin 510 dolarlık (yaklaşık 21,2 bin lira) bir teklif yapıldığını belirtti.

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