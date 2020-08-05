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Koronavirüs Bayram ziyaretine geldi 9 ev karantinaya alındı
TÜRKİYE

Gaziantep'te 9 ev koronavirüs karantinasına alındı

Bayram ziyaretine geldi 9 ev karantinaya alındı

İzmir'den Kurban Bayramı ziyaretine gelen 40 yaşındaki İ.H.E'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 9 ev karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'te karantinaya alınan evler
Gaziantep'te karantinaya alınan evler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E'nin (40) Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA
Gaziantep'te karantinaya alınan 9 evin bulunduğu bölgede giriş çıkışlar kapatıldı.

9 EVDE 59 KİŞİ YAŞIYOR

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı.

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  • Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.
Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

AA
Gaziantep'te karantinaya alınan 9 evin bulunduğu bölgede giriş çıkışlar kapatıldı.

Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan evlerde yaşayan vatandaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.

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