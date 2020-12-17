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Koronavirüs Gaziantepte şaşkına çeviren olay Koronavirüs testi yaptıran hasta içine tükürdüğü suyu doktorun üzerine attı
TÜRKİYE

Gaziantep'te şaşkına çeviren olay: Koronavirüs testi yaptıran hasta içine tükürdüğü suyu doktorun üzerine attı

Gaziantep'te koronavirüs şüphesi ile test yaptıran Cesim Ö., kendisine geçmişe dönük rapor vermeyen aile hekimi Fulya Özçelik'in üzerine, içine tükürdüğü suyu döktü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cesim Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, testi ise negatif çıktı. Geçmiş günlerde işe gitmediğini ve bunun için rapor talebinde bulunduğunu belirten Cesim Ö., ''Israrlı talebime rağmen rapor vermeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim ve bu sırada bana sakinleşmem için ikram edilen bardağa tükürerek içindeki suyu doktorun üzerine serptim. Tüm bunlar olurken kendimde değildim'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Doktor, hastadan şikayetçi oldu.
Doktor, hastadan şikayetçi oldu.

Olay, salı günü Onur Mahallesi'ndeki Onur Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Cesim Ö., merkezde görev yapan aile hekimi Fulya Özçelik'ten kendisine geçmişe dönük rapor vermesini istedi. Bu talebi kabul etmeyen aile hekimi ile Cesim Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktora saldıran Cesim Ö., görevliler tarafından engellendi ve sakinleşmesi için kendisine su ikram edildi. Bu sırada tartışmasını sürdüren Cesim Ö., aniden içine tükürdüğü bardaktaki suyu Fulya Özçelik'in üzerine serpti. Neye uğradığını şaşıran Özçelik, polisi arayarak Cesim Ö.'den şikâyetçi oldu.

'Koronalıyım' deyip, polise tükürdü: Hapis cezası aldı
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'Koronalıyım' deyip, polise tükürdü: Hapis cezası aldı

Yapmak istemezdim"

Gözaltına alınan Cesim Ö., emniyetteki sorgusunda yaptığından pişman olduğunu söyledi. Geçmiş günlerde işe gitmediğini ve bunun için rapor talebinde bulunduğunu belirten Cesim Ö., "İş yerine raporum olduğunu söyledim. Bunun için merkeze giderek aile hekimimden geçmiş tarihli rapor istedim. Doktor Hanım da bana bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Bu sırada kendimi iyi hissetmediğimi ve Covid-19 testi verdiğimi de söyledim. Israrlı talebime rağmen rapor vermeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim ve bu sırada bana sakinleşmem için ikram edilen bardağa tükürerek içindeki suyu doktorun üzerine serptim. Tüm bunlar olurken kendimde değildim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

Koronavirüslü 9 yaşındaki çocuğun yüzüne tükürdü: 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye düşündüler
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Koronavirüslü 9 yaşındaki çocuğun yüzüne tükürdü: 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye düşündüler
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenilen Cesim Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet mağduru aile hekimi Fulya Özçelik ise psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle bir hafta rapor alarak evine gitti.

Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü
OYNAT 00:46
Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü
Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Romen vatandaşı Karmen Volice'yi (40) rehin aldı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ebubekir D. kendisini araca bindirmeye çalışan ekiplere, 'Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın' diyerek tükürdü.
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