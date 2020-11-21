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Koronavirüs Koronavirüs aşısına gönüllü vatandaşlar nasıl başvuru yapacak?
TÜRKİYE

​Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Koronavirüs aşısına gönüllü vatandaşlar nasıl başvuru yapacak?

Koronavirüs salgınına karşı üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Çin'den Türkiye'ye getirilerek sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlayan koronavirüs aşısında sıra vatandaşlara geldi. Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak. Aşıda gönüllü vatandaş denemelerine yönelik paylaşımın yapılmasının ardından çok sayıda kişi koronavirüs aşısı gönüllü başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. İşte koronavirüs aşısında gönüllülerin nasıl başvuru yapacağı ve gerekli olan şartlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak.
Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak.

Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek. Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak.

Peki, gönüllü aşı başvurusu nereye yapılır? Koronavirüs aşısı gönüllü başvuru şartları neler?

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

0850 811 18 80 telefon numarasını arayıp gönüllü olmak için başvuru yapabilecek. Ayrıca başvurular, https://covid19asi.calismasi.i... adresi üzerinden de yapılabilecek.

Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak.

Aşı olacak gönüllü aranıyor
KORONAVİRÜS
Aşı olacak gönüllü aranıyor

KORONAVİRÜS AŞISI GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

18-59 yaş aralığında olmak.

Covid-19 geçirmemiş olmak.

Antikor oluşturmamış olmak.

Herhangi bir komorbiditesi olmamak.

Okuryazar olmak.

KORONAVİRÜS AŞISI DETAYLARI

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin aşısı denemelerinde yüzde 92 ile 98 arasında bir oranda koruyuculuk görüldüğünü belirterek, "Artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız" dedi.

Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak.
Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

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