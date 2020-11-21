​Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Koronavirüs aşısına gönüllü vatandaşlar nasıl başvuru yapacak? Koronavirüs salgınına karşı üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Çin'den Türkiye'ye getirilerek sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlayan koronavirüs aşısında sıra vatandaşlara geldi. Pazartesi gününden itibaren aşı gönüllü vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlayacak. Aşıda gönüllü vatandaş denemelerine yönelik paylaşımın yapılmasının ardından çok sayıda kişi koronavirüs aşısı gönüllü başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. İşte koronavirüs aşısında gönüllülerin nasıl başvuru yapacağı ve gerekli olan şartlar..

Haber Merkezi 21 Kasım 2020, 12:15 Son Güncelleme: 21 Kasım 2020, 12:15 Yeni Şafak