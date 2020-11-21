Koronavirüs aşısına gönüllü vatandaşlar nasıl başvuru yapacak?

Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek. Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak.
Peki, gönüllü aşı başvurusu nereye yapılır? Koronavirüs aşısı gönüllü başvuru şartları neler?
GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
0850 811 18 80 telefon numarasını arayıp gönüllü olmak için başvuru yapabilecek. Ayrıca başvurular, https://covid19asi.calismasi.i... adresi üzerinden de yapılabilecek.
KORONAVİRÜS AŞISI GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
18-59 yaş aralığında olmak.
Covid-19 geçirmemiş olmak.
Antikor oluşturmamış olmak.
Herhangi bir komorbiditesi olmamak.
Okuryazar olmak.
KORONAVİRÜS AŞISI DETAYLARI
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin aşısı denemelerinde yüzde 92 ile 98 arasında bir oranda koruyuculuk görüldüğünü belirterek, "Artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız" dedi.
Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi.
Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.