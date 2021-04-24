Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

GÜNDEM Kabineye 3 yeni isim: Yemin ederek başladılar

Bakan Koca tabloyu değerlendirecek

14 Nisan'da başlayan iki haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek.

Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

GÜNDEM Kritik Kabine toplantısı başladı: Gündemde tam kapanma var

Yol haritası çizilecek

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

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KORONAVİRÜS Sputnik V çok yakında başlıyor

Sputnik V aşısı kullanılacak

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KORONAVİRÜS Yeni tedbirler belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

KORONAVİRÜS Ülke genelinde uygulanacak 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı