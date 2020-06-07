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TÜRKİYE

Gurbetçiler dönüyor: Sıla hasreti tedbirlerle sona eriyor

Tatillerini Türkiye’de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan giriş yapmaya başladı. Ateşleri ölçülüp sağlık taramasından geçirilen vatandaşlara, korona tedbirleri kapsamında 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapıkule Gümrük Kapısı
Kapıkule Gümrük Kapısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının yavaşlaması ve Avrupa'daki birçok ülkenin sınırlarını açmasıyla, bu ülkelerde yaşayan Türkler de tatillerini ülkelerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından Edirne Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor. Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıyor.

TEDBİRLERE DİKKAT ETTİK

Ailesiyle Almanya'dan gelerek Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden Sibel Demir, bir senedir memleket hasreti çektiklerini, gerekli önlemleri alarak Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Seyahat öncesi gerekli kontrolleri yaptırdıklarını belirten Demir, "Çok şükür şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Gelirken de bütün önlemlerimizi almaya çalıştık. Dezenfektan ve kolonya kullandık. Her yere girip çıktıktan sonra ellerimizi yıkadık. Çok dikkat ettik. Yiyeceklerimizi yanımızda getirdik. Dışarıdan pek bir şey yememeye gayret ettik. Özlem bizi memlekete getirdi" dedi.

EN SIKI ÖNLEMLER BURADA

Demir, izolasyon sürecini evde dinlenerek geçireceklerini ifade etti. Yurda girişte doktorlarla da görüştüklerini, gerekli evrakları doldurduklarını anlatan Demir, şöyle konuştu: "Bir ay kalabiliriz. Daha sonra geri dönmeyi düşünüyoruz. Gurbette olan herkes bir senedir buranın hasreti içinde yanıyor. Birçok arkadaşımız 'yolda durum nasıl, sıkıntı var mı gelebilir miyiz?' diye aradı. Hiçbir yerde sıkıntı yok. En büyük önlemler Türkiye'mizde var. Hiçbir ülkede böyle sıkı önlem görmedik. En sıkı tedbirler bizim ülkemizde. Bu da olması gereken bir şey."

Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor
KORONAVİRÜS
Gurbetçiler sınırların açılmasını bekliyor
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