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Koronavirüs Hac ibadeti koronavirüse takılmıştı Diyanetten "Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyası
DÜNYA

Hac ibadeti koronavirüse takılmıştı: Diyanet'ten "Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan hükümetinin bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından "Hatimlerimizle Hacdayız" başlığıyla hatim kampanyası başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu hüznü bir nebze de olsa giderebilmek adına hac mevsimini daha yoğun bir tilavet, tesbihat, tefekkür ve ibadetle geçirmeye yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda hatimler okunacak ve dualar yapılacaktır" dedi. Okunan hatimlerin duası ise Erbaş tarafından Kurban Bayramı namazında yapılacak. Kampanyaya katılmak isteyenler, Kurban Bayramı sabahı saat 05.00'e kadar "https://hatim.hac.gov.tr" adresine girerek okudukları hatimleri kendi isimleri üzerinden kaydedebilecek.

Haber Merkezi AA
Diyanet, koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan hükümetinin bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından &quot;Hatimlerimizle Hacdayız&quot; başlığıyla hatim kampanyası başlattı.
Diyanet, koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan hükümetinin bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından "Hatimlerimizle Hacdayız" başlığıyla hatim kampanyası başlattı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya, İslam aleminde kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak bilinen zilhicce ayının ilk günü olması dolayısıyla bugün hayata geçirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle hac yolculuğuna çıkamadıklarını belirtti.

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  • Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Bu hüznü bir nebze de olsa giderebilmek adına hac mevsimini daha yoğun bir tilavet, tesbihat, tefekkür ve ibadetle geçirmeye yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda hatimler okunacak ve dualar yapılacaktır.

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Şüphesiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak, dünyada huzurumuz, ahirette kurtuluşumuz için yegane yol ve imkandır. Bu vesileyle sizleri ve tüm kardeşlerimizi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği bu anlamlı faaliyet çerçevesinde hatim ve dua programına katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz huşu ve tefekkürle okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'i ve samimiyetle yapacağımız dualarımızı, bela ve musibetlerin define, huzur ve afiyete vesile eylesin."

Hatimlerin duasını Erbaş yapacak

Okunan hatimlerin duası ise Erbaş tarafından Kurban Bayramı namazında yapılacak. Kampanyaya katılmak isteyenler, Kurban Bayramı sabahı saat 05.00'e kadar "https://hatim.hac.gov.tr" adresine girerek okudukları hatimleri kendi isimleri üzerinden kaydedebilecek.

Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı
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  • Öte yandan, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sosyal medyada #HatimlerimizleHacdayız etiketiyle bir çalışma başlatıldı.

Vatandaşlar, okudukları hatimleri sosyal medya hesaplarından bu etiketle paylaşabilecek.

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