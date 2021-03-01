Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan "halı saha" müjdesi
TÜRKİYE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "halı saha" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar halı sahaların yeniden açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki halı sahalar için nasıl tedbirler alındı? Halı sahalar hangi illerde hizmet verecek? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği halı sahalar açılacak mı sorusuna da yanıt verdi.

  • Cumhurbaşkanı, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceğini açıkladı.

Peki halı sahaların açılacağı düşük ve orta riskli illerimiz hangileri?

Mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

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Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

İHA

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