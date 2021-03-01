Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "halı saha" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği halı sahalar açılacak mı sorusuna da yanıt verdi.
- Cumhurbaşkanı, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceğini açıkladı.
Peki halı sahaların açılacağı düşük ve orta riskli illerimiz hangileri?
Mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.
Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.